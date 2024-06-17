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В мире резко выросли расходы на ядерное оружие

Guardian: расходы на ядерное вооружение в мире достигли рекордных $91,4 млрд

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Pierre J

Мировые державы за год нарастили расходы в сфере ядерных вооружений на 13%, достигнув в 2023-м рекордного показателя в $91,4 млрд. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Международной кампании за запрещение ядерного оружия.

Отмечается, что еще в 2022 году общие расходы всех стран на ядерное оружие составляли $80,7 млрд. За год все девять государств, которые имеют на вооружении атомные бомбы, существенно нарастили траты. Больше всего на развитие ядерного направления выделили Соединенные Штаты ($51,5 млрд), за которыми следуют КНР ($11,9 млрд) и Россия ($8,3 млрд).

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем общие ежегодные расходы превысят $100 млрд.

17 июня стало известно, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.

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