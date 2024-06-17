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На сербского фаната завели уголовное дело об избиении англичанина на Евро-2024

На фаната сборной Сербии завели уголовное дело об избиении англичанина на Евро

Болельщик сборной Сербии предстанет перед судом за избиение англичанина перед матчем чемпионата Европы 2024 года в Гельзенкирхене.

По данным «Би-би-си», правоохранительные органы Германии задержали одного из фанатов сербской национальной команды за нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Великобритании. Массовая драка между болельщиками двух сборных состоялась в одном из ресторанов Гельзенкирхена, где состоялся матч. По итогам потасовки семь сербов были задержаны, шестерых из них позже отпустили.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сербские ультрас устроили драку из-за албанского флага на Евро-2024.

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