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МВД РФ объявило в розыск двух журналистов, связанных с «Важными историями»

Главреда «Важных историй» Анина и их экс-журналистку Фомину объявили в розыск

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TV2media/YouTube

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск одного нынешнего и одного бывшего сотрудников интернет-издания «Важные истории» (признано СМИ-иноагентом в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую базу ведомства.

По информации агентства, в розыск была объявлена бывшая журналистка «Важных историй» Екатерина Фомина. То же касается действующего главного редактора интернет-издания Романа Анина (признан иноагентом в РФ).

«Фомина Екатерина Георгиевна. Разыскивается по статье УК», — говорится в заявлении МВД РФ.

Анина также объявили в розыск по уголовной статье. Но, о каких именно статьях УК РФ идет речь, в ведомстве не уточнили.

При этом авторы материала подчеркнули, что до этого в отношении Фоминой было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российских войсках.

Фомина работала в «Важных историях» в период с 2020 по 2024 годы. После того, как министерство юстиции РФ признало интернет-издание иностранным агентом и нежелательной в стране организацией, журналистка уехала за границу. Ее текущее местонахождение неизвестно.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания, в том числе Анин.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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