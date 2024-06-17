Noize MC выступил в футболке «Азова» в Испании

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) выступил в футболке «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на концерте в Испании. Об этом сообщает телеканал «360».

В сеть попали кадры, на которых один из зрителей концерта в Валенсии разворачивает флаг «Азова». В ответ Алексеев расстегивает рубашку, под которой оказывается футболка с соответствующей запрещенной в России символикой.

После начала спецоперации России на Украине уроженец Белгорода Noize MC покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

Накануне Московский городской суд оставил в силе решение своих коллег о назначении рэперу штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Таким образом, музыканта признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). До этого дело против рэпера рассматривалось в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

По этому делу Noize MC оштрафовали в ноябре 2023 года.

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