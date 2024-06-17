Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Noize MC выступил в футболке «Азова» в Испании

Рэпер Noize MC выступил в футболке «Азова» в Валенсии

close
100%
Юзефович/YouTube

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) выступил в футболке «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на концерте в Испании. Об этом сообщает телеканал «360».

В сеть попали кадры, на которых один из зрителей концерта в Валенсии разворачивает флаг «Азова». В ответ Алексеев расстегивает рубашку, под которой оказывается футболка с соответствующей запрещенной в России символикой.

После начала спецоперации России на Украине уроженец Белгорода Noize MC покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

Накануне Московский городской суд оставил в силе решение своих коллег о назначении рэперу штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Таким образом, музыканта признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). До этого дело против рэпера рассматривалось в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

По этому делу Noize MC оштрафовали в ноябре 2023 года.

Ранее МакSим впервые за долгое время вышла на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами