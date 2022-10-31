Маск опроверг сообщения об увольнении сотрудников Twitter до выплаты бонуса

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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложными сведения об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями.

Газета The New York Times написала, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций как части компенсации. Предполагается, что таким образом Маск сможет избежать дополнительных расходов.

«Это ложь», — написал Маск в Twitter.

Ранее Reuters и CNBC написали, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

В свою очередь Маск подписал себя в Twitter как «Шеф Твиттера».

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