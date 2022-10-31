Маск опроверг сообщения об увольнении сотрудников Twitter до выплаты бонуса

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложными сведения об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями.

Газета The New York Times написала, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций как части компенсации. Предполагается, что таким образом Маск сможет избежать дополнительных расходов.

«Это ложь», — написал Маск в Twitter.

Ранее Reuters и CNBC написали, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

В свою очередь Маск подписал себя в Twitter как «Шеф Твиттера».