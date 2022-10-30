Al Ahram: решение России по зерновой сделке не отразится на рынке Египта

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Eduard Korniyenko/Reuters

Решение России о приостановке участия в зерновой сделке никак не повлияет на рынок Египта. Об этом заявил первый помощник министра снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Ибрагим Ашмауи, передает газета Al Ahram.

«Решение не повлияет на Египет, потому что он диверсифицировал свои рынки», — отметил Ашмауи.

По его словам, в Египте сейчас есть необходимый запас товаров, как на торговых объектах, так и у оптовых компаний. Кроме того, при ведомстве был создан отдел мониторинга запасов товаров. Это было необходимо сделать для того, чтобы они были всегда доступны.

Он добавил, что из-за ослабления национальной валюты стоимость импортных товаров изменится. Однако есть договоренности по формированию запасов продовольствия, в том числе масла и пшеницы.

30 октября правительство Евросоюза обратилось с призывом к РФ пересмотреть свое решение по приостановке участия в зерновой сделке».

Накануне в МИД РФ проинформировали, что Москва с учетом атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя решила приостановить реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

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