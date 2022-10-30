В Австрии заявили об удовлетворении потребностей 65 тыс. семей благодаря газу из ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получит газ от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в объеме, который удовлетворит потребности 65 тыс. австрийских семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Вене по итогам визита канцлера Карла Нехаммера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает «Прайм».

«Краеугольный камень соглашения между OMV и ADNOC — поставка 1 тераватт-часа СПГ из Эмиратов OMV. Это примерно соответствует годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением», — отметили представители ведомства.

По их словам, такой же объем газа получит Германия в начале 2023 года. При этом Эмираты будут обеспечивать безопасность поставок в следующую зиму по заключенным ранее договоренностям между OMV и ADNOC.

Там также добавили, что задание на эту зиму было выполнено, так как хранилища газа наполнены. Теперь же есть время задуматься о поставках на будущий отопительный сезон.

28 октября глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что поставки российского газа в Австрию в последние несколько недель выросли до 65% от объемов по контракту против 30% в последние месяцы.