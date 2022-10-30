Министр финансов Турции Небати напомнил ЕС о зиме и «зависимости от российского газа»

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что турецкий хаб сможет распределять газ из РФ в Европу. Об этом он сообщил Arab News.

«Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы Турция, которая станет хабом, могла распределять иранский и российский газ в Европу», — сказал он.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что принципиальное соглашение с Россией по созданию газового хаба достигнуто, и турецкая сторона уже начала работы на своей территории.

12 октября российский президент Владимир Путин сообщал, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских стран топливом.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по газовому хабу в Турции.