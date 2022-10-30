В США рассказали, как финансистам пришлось исправлять дипломатические ошибки Байдена

Топ-менеджерам с Уолл-стрит пришлось провести последнюю неделю с «дипломатической миссией» в Саудовской Аравии в попытке исправить ошибку администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет журналист The New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники.

По его данным, большое число топ-менеджеров участвовало в конференции института Future Investment Initiative, известного как «Давос в пустыне», чтобы добиться «перемирия» между США и Саудовской Аравией.

«Продолжающаяся и весьма публичная воинственность между двумя давними союзниками вредна как для представителей бизнеса, так и для США», — отметили в беседе с Гаспарино информированные источники.

Журналист указывает на то, что Саудовская Аравия является крупным клиентом Уолл-Стрит, и лица, управляющие финансовой системой США, сходятся во мнении, что Эр-Рияд в качестве врага является «одной из самых больших геополитических и экономических ошибок администрации Байдена».

Он также напомнил о недавней поездке американского президента на Ближний Восток в попытке убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить поставки топлива, что в итоге привело к решению о снижении добычи нефти со стороны ОПЕК. В ответ Соединенные Штаты пригрозили санкциями, добавляет Гаспарино.

«Поход Байдена с «сжиганием мостов» к Мухаммеду бин Салману наносит ущерб американскому потребителю и интересам национальной безопасности страны», — резюмирует он.

Ранее журналист Forbes Роберт Рапир писал, что трубопровод Keystone XL мог бы подстраховать США во время противостояния с Россией и ОПЕК, поэтому отказ от его строительства стал ошибкой президента Джо Байдена.