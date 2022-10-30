Россия и Иран подписали соглашения в сфере сельского хозяйства

Россия и Иран заключили несколько соглашений, которые касаются развития в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мохсен Шираванд, передает Shana.

«Иран и Россия подписали сегодня несколько документов о сотрудничестве в ряде сфер, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции», — отметил Шираванд.

По его словам, именно на сельскохозяйственный сектор приходится основная часть товарооборота двух стран. Поэтому присутствие представителей Минсельхоза Ирана может иметь большое значение для роста торговли.

Он добавил, что после подписания соглашений надеется на уменьшение разногласий в области стандартов сельхозпродукции. То есть раньше эти различия приводили к проблемам с поставками товаров из Ирана на российские рынки.

23 октября агентство Tasnim сообщило, что Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. А в первой половине октября министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.

До этого российский экспортный центр (РЭЦ) и Федерация иранских продовольственных ассоциаций договорились развивать двустороннюю торговлю продукцией пищевой промышленности.