Bloomberg обнаружил в России долларовую «кубышку» на $100 млрд для обхода западных санкций

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия смогла компенсировать порядка трети от заблокированных западными странами золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ) в размере около $300 млрд. Это удалось сделать благодаря возросшей роли Национального клирингового центра (НКЦ) Мосбиржи, сообщает Bloomberg.

«Деньги, которые хранятся на счетах НКЦ, на данный момент находятся в собственности банков РФ и их клиентов. Их объем составляет примерно $100 млрд», — говорится в материале.

Таким образом, Россия нашла эффективный способ обхода действия международных санкций, введенных против Москвы западными странами. В то же время возросшая роль НКЦ продемонстрировала неэффективность масштабных ограничений.

«Национальный клиринговый центр неожиданно стал важнее для России, чем когда-либо. На данный момент десятки миллиардов долларов и евро продолжают поступать в Россию от продажи нефти и газа», — сообщается в статье.

29 октября агентство Bloomberg сообщило о помощи высокой прибыли России от экспортных продаж в сохранении ее экономики в условиях масштабных санкций со стороны западных стран. Это произошло после массовой конвертации американских долларов, хранящихся в Национальном клиринговом центре (НКЦ), в китайские юани. Таким образом, удалось обезопасить организацию от возможных ограничений.

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