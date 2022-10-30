Боррель заявил, что Евросоюз призывает РФ отменить решение по зерновой сделке

Правительство Евросоюза обратилось с призывом к РФ пересмотреть свое решение по приостановке участия в зерновой сделке». Об этом заявляется на странице в соцсети главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«ЕС призывают Россию отменить свое решение», — говорится в публикации политика.

Как считает Боррель, подобный шаг со стороны Москвы может поставить под угрозу основной маршрут вывоза удобрений и зерна, которые требуются мировому сообществу на фоне продовольственного кризиса.

Другие заявления со стороны Евросоюза на решение России пока не приводятся.

В субботу, 29 октября, в МИД РФ проинформировали, что Москва с учетом атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя решила приостановить реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.