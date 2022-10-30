ООН ожидает спада российской экономики на 7% по итогам 2022 года

Объем внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам следующего года может вырасти на 1,3%. Однако в этом году спад экономики страны может составить 7%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные отчета конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7% и предполагает продолжение рецессии в 2023-м. Но после резкого спада в этом году в 2023-м российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%», — говорится в материале.

В настоящее время на российскую экономику оказывает влияние действие международных финансовых санкций, включая заморозку части золотовалютных резервов Центробанка России (ЦБ). К концу года негативный эффект усилят торговые ограничения, которые западные страны ввели против Москвы. Все это приведет к резкому спаду российского ВВП.

«Эффект финансовых рестрикций на российскую экономику ООН уже зафиксировала. Влияние торговых ограничений может стать острее в конце 2022 года, после того как компании исчерпают запасы импортных товарно-материальных ценностей», — сообщается в статье.

24 октября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) опубликовали доклад, в котором дали более позитивный прогноз по российскому ВВП на 2022 год в сравнении с июльским. В новом отчете организации предполагается снижение экономики страны на 3,4% вместо 6%. Финансовое положение России стабилизировалось во втором квартале 2022-го после спада в начале года благодаря устойчивому курсу рубля к ведущим мировым валютам.