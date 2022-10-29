PS: Китай должен стимулировать свою экономику, чтобы избежать проблем с бюджетом

Китай должен заняться стимулированием собственной экономики ради того, чтобы она развивалась дальше и не было бюджетных проблем. Об этом сообщает портал Project Syndicate.

В публикации отметили, что Китаю необходимо устранить политику нулевой терпимости к COVID-19, а также финансовые диспропорции и ограничения. Например, рассмотреть возможность финансирования большей доли инвестиций в инфраструктуру за счет средств общего государственного бюджета и выпуска государственных облигаций.

По данным издания, финансовое положение правительства Китая куда сильнее, чем у местных органов власти, которые постоянно получают дефицит бюджета. Поэтому, перекладывание ответственности за финансирование инвестиций в инфраструктуру на местные органы власти может лишь усугубить экономическое положение Китая. Это, в свою очередь, уже может дорого обойтись центральному правительству страны.

24 октября CNBC сообщили, что рост экономики Китая в третьем квартале 2022 года составил 3,9% в годовом выражении, увеличение ВВП с начала 2022 года составило 3%. Показатель за третий квартал оказался выше ожиданий международных аналитиков в 3,4%.