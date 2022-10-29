Bloomberg: китайцы скупили более половины российской меди на Лондонской бирже металлов

За последние три недели более половины меди на Лондонской бирже металлов (LME) были заказаны трейдерами для поставок китайским покупателям. При этом подавляющая часть этого объема «имеет российское происхождение», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Более половины меди на складах LME, большая часть которой российского происхождения, была заказана к поставке за последние три недели, в основном трейдерами, планирующими поставлять ее китайским покупателям», — говорится в материале.

Позиция ряда зарубежных покупателей российской меди будет иметь решающее значение в вопросе возможного ввода ограничений на торговлю этим металлом на LME. Если высокий спрос клиентов будет сохраняться, руководство площадки вряд ли прибегнет к прямым санкциям против Москвы. В настоящее время эта перспектива кажется труднореализуемой.

«За последние три недели трейдеры запросили поставку более 70 000 тонн меди со складов LME. Большая часть этих товаров предназначена для потребителей в Китае, где цены на физическую медь выросли до самых высоких за последние годы, и определенная доля меди среди складских остатков является российской», — заявил собеседник агентства.

12 октября агентство Reuters сообщило о росте объема российской меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь на 26-225%. На складах в Нидерландах остались нераскупленными 14,8 тыс. тонн, в Германии — 24,8 тыс. тонн, в Тайване — 22,8 тыс. тонн.