Telegraph: Великобритания может продлить «заморозку» трат на помощь другим государствам

Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить лимит на бюджет в целях оказания помощи другим государствам сроком на два года. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Чиновники рассматривают возможность продления этого [заморозки] еще на два года, до 2026–2027 годов, что поможет сэкономить £4 млрд в год», — утверждается в материале издания.

Также в СМИ подчеркнули, что Сунак, когда был главой министерства финансов Великобритании в 2021 году, пообещал к 2024 восстановить размер бюджета до 0,7% ВВП.

Официальных планов по поддержке других государств Британией пока не приводится.

Ранее утверждалось, что Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать поддержку Украины. На Даунинг-стрит уточнили, что речь идет о расширении сотрудничества в сфере ядерной энергетики.