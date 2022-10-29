Глава Россотрудничества Примаков: можем позволить себе оплачивать отопление в Русских домах

close
100%
Русский Дом в Брюсселе/Russian House Brussels-Europe/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что к Русским домам, находящимся в европейских странах, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но агентство, по его словам, может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости в ответ на критику акции в социальных сетях.

Примаков отметил, что у Россотрудничества нет «какой-то эксклюзивной газовой трубы, которая идет в каждый дом».

«Русские дома всегда открыты — там всегда рады принять людей. Это место для демонстрации нашего гостеприимства. Мы в состоянии платить коммуналку за свет и тепло. Слава богу, люди приходят и могут погреться у нас, когда дома холодно», — пояснил он.

Глава агентства считает, что пока рано делать выводы об успешности акции, так как она только началась.

Ранее Евгений Примаков заявил, что в Русских домах в Европе готовы принимать всех, кто ценит гостеприимство, в том числе украинских беженцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть