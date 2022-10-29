Глава Россотрудничества Примаков: можем позволить себе оплачивать отопление в Русских домах

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что к Русским домам, находящимся в европейских странах, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но агентство, по его словам, может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости в ответ на критику акции в социальных сетях.

Примаков отметил, что у Россотрудничества нет «какой-то эксклюзивной газовой трубы, которая идет в каждый дом».

«Русские дома всегда открыты — там всегда рады принять людей. Это место для демонстрации нашего гостеприимства. Мы в состоянии платить коммуналку за свет и тепло. Слава богу, люди приходят и могут погреться у нас, когда дома холодно», — пояснил он.

Глава агентства считает, что пока рано делать выводы об успешности акции, так как она только началась.

Ранее Евгений Примаков заявил, что в Русских домах в Европе готовы принимать всех, кто ценит гостеприимство, в том числе украинских беженцев.