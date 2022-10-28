Bloomberg: уволенные Маском топ-менеджеры Twitter могут получить $100 млн

Три топ-менеджера Twitter, которых уволил американский предприниматель Илон Маск, купивший социальную сеть, могут получить солидные выплаты, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о главном исполнительном директоре Параге Агравале, финансовом директоре Неде Сигале, глава отдела юридической политики, доверия и безопасности Виджае Гадде.

По информации агентства, Агравал имеет право получить $50 млн, Сигал — $37 млн, а Гадде — $17 млн.

Ранее стало известно, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети.