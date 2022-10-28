В МИД Великобритании заявили о прекращении импорта российского СПГ с 2023 года

В МИД Великобритании сообщили о решении правительства страны вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года. Об этом министерство сообщило в Twitter.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что Великобритания в преддверии зимнего энергетического кризиса, который «грозит подорвать» ее экономику, намерена заключить договор о поставках сжиженного природного газа из США сроком до 20 лет.

До этого стало известно, что Соединенное Королевство начало импортировать СПГ из Австралии из-за энергетического кризиса.

11 сентября в парламенте Британии столкнулись с высокой стоимостью отопления после ограничения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток».