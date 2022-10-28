В МИД Великобритании заявили о прекращении импорта российского СПГ с 2023 года

close
100%
Depositphotos

В МИД Великобритании сообщили о решении правительства страны вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года. Об этом министерство сообщило в Twitter.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что Великобритания в преддверии зимнего энергетического кризиса, который «грозит подорвать» ее экономику, намерена заключить договор о поставках сжиженного природного газа из США сроком до 20 лет.

До этого стало известно, что Соединенное Королевство начало импортировать СПГ из Австралии из-за энергетического кризиса.

11 сентября в парламенте Британии столкнулись с высокой стоимостью отопления после ограничения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть