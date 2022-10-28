Глава МИД Украины удивился проблемам неспособных жить без газа и бензина европейцев

Кулеба удивился проблемам жителей Европы, которые «не могут жить без газа и бензина»

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с испанской газетой El Mundо выразил удивление из-за проблем европейцев, которые «не могут жить без газа или бензина», но намеревались сделать свою экономику зеленой.

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — сказал министр.

По его словам, данный вопрос всегда остается без ответа. Дипломат также считает, что европейцы пребывают в замешательстве.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что энергетический кризис в Европе закончится через несколько лет. Он отметил, что данный процесс начался еще в прошлом году. В частности, по его словам, минувший отопительный сезон Европа прошла с ценами на газ выше $1 тыс., а санкции в отношении Москвы и отказ от российского газ только усугубили положение Евросоюза.

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