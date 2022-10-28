Набиуллина заявила об отсутствии «набегов на банки» в России

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии «набегов на банки» в России, передает РИА Новости.

«Я бы не назвала это bank run, потому что обычно bank run — это... когда люди перестают верить в финансовую устойчивость конкретных банков, это все-таки были несколько другие явления. Особенно в сентябре — во многом люди забирали средства из банков в силу создания сбережений, в силу мотива предосторожности», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, сейчас вывод денег из банков «был более плавным и меньше», чем был в феврале. Набиуллина указала, что тогда банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, сделала это сейчас и продолжает делать это.

«Система находится в структурном профиците», — продолжила она.

Глава ЦБ отметила, что банки могут управлять ликвидностью и, если необходимо, повышают ставки по вкладам. Это произошло и в феврале, когда повышение ставок по вкладам «вернуло деньги в банковскую систему», продолжила она.

Набиуллина добавила, что в настоящее время последние данные демонстрируют тоже, что в банковскую систему начали возвращаться средства.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что по итогам третьего квартала 2022 года россияне все чаще стали открывать вклады сроком на год и более.

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