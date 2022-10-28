В Азербайджане заявили о возможных поставках своего газа на международный турецкий хаб

Азербайджан может заняться поставками газа на планируемый газовый хаб в Турции, если они будут выгодны работающим в стране организациям. Об этом в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов, передают «Ведомости».

«Это новая для нас инициатива, мы, конечно, будем смотреть. Газ в Азербайджане в основном производится международным консорциумом, а не азербайджанским государством. Socar там участвует, но это консорциум, где есть BP, «Лукойл», иранская компания, и для них самое важное – экономическое обоснование этого проекта. Если на этом можно зарабатывать деньги, они будут готовы», – отметил Султанов.

В публикации отметили, что известные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров. При этом крупнейшим в стране проектом является разработка месторождения Шах-Дениз, где добыча началась в 2006 году. По словам Султанова, в 2022 году поставки газа в Евросоюз (ЕС) должны вырасти на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, до 11,5 млрд кубометров.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что у Азербайджана есть большие запасы газа, однако ограничительным фактором по поставкам является отсутствие инфраструктуры. Кроме того, Азербайджан хочет поставлять свой газ в ЕС, а участие в турецком газовом хабе является вторичным вопросом. Также добываемые объемы газа в Азербайджане уже законтрактованы, а для увеличения добычи необходимо вложить в развитие месторождений десятки миллиардов долларов.

Ранее в пятницу ведущий турецкий эксперт по энергетике, бывший представитель Анкары в Мировом энергетическом совете Недждет Памир заявил, что инициатива РФ по созданию на территории Турции международного газового хаба может быть реализована при признании за ней права на реэкспорт российского топлива.