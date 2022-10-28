Председатель правления OMV сказал, что поставки российского газа в Австрию выросли до 65%

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Heinz-Peter Bader/Reuters

Поставки российского газа в Австрию в последние несколько недель выросли до 65% от объемов по контракту против 30% в последние месяцы. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн, написало агентство ТАСС.

«В Австрии на газовом хабе в Баумгартене Россия продолжает поставлять газ. В предыдущие несколько месяцев поставки были около 30%, но в последние несколько недель они выросли до 65%», — сказал он.

Ранее 28 октября Штерн сказал, что снижение цен на газ в Европе — это временное явление, и стоимость топлива в зимнем сезоне поднимется и сохранится на высоком уровне.

В августе министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер сказала, что республика добилась снижения зависимости от российского природного газа на 30% — до менее чем 50%.

В первой половине октября пресс-служба Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) сообщила, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг 90,12%. На тот момент в них находилось 97 млрд кубометров газа. По сравнению с серединой сентября показатель вырос на 7,12 процентных пункта. Максимум в ПХГ Евросоюза можно вместить 107,7 млрд кубометров топлива.

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