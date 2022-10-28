Генсек ООН заявил, что многие страны этой зимой ждет энергетический кризис

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что многие страны мира зимой ждет энергетический кризис. Об этом он сообщил в своем видеообращении к участникам саммита Евросоюза по устойчивым инвестициям, передает ТАСС.

«Наша планета страдает. <…> Европа пережила самое жаркое лето за последние 500 лет. Теперь многие страны приближаются к зиме, которая будет сопровождаться энергетическим кризисом», — сказал он.

Ранее главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия имела возражения сразу по нескольким пунктам, в числе которых потолок цен на газ из России, совместные закупки топлива и использование газовых хранилищ, а также раскрытие информации о долгосрочных контрактах.

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