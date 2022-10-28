DIW: в экономике Германии во втором квартале 2022 года началась рецессия

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Fabrizio Bensch/Reuters

Эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) объявили о начале рецессии в Германии, написало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По оценке аналитиков, с июля по сентябрь 2022 года относительно апреля — июня ВВП Германии сократился на 0,2%, что может свидетельствовать о том, что немецкая экономика «уже скатилась в рецессию».

Исследователи связали снижение экономических показателей с энергетическим кризисом, высоким уровнем инфляции и общим «охлаждением» мировой экономики.

На прошлой неделе пресс-служба Федерального банка ФРГ (Бундесбанка) сообщила в ежемесячном отчете, что экономика Германии рискует вступить в рецессию уже в ближайшее время из-за усиления энергетического кризиса, роста цен на энергоносители и рекордной за последние 70 лет инфляции в стране.

В первой половине октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время общие потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026 году достигнут $4 трлн.

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