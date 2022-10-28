Zumper: Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско стали городами США с самой дорогой арендой жилья

В США самую высокую арендную плату за квартиры зафиксировали в Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско в 2022 году. Информация об этом содержится в отчете американской компании Zumper.

В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру в октябре 2022 года составила $3,86 тыс. (около 236,7 тыс. руб.).

В Бостоне (штат Массачусетс) однокомнатная квартира, взятая в аренду, обходилась в октябре в $3,06 тыс. (примерно 187,6 тыс. руб.). В Сан-Франциско (штат Калифорния) в среднем аренда однокомнатной квартиры обошлась в $3,02 тыс. (около 185,2 тыс. руб.).

На прошлой неделе главный экономист исследовательской компании Pantheon Macroeconomics Иэн Шепердсон сказал, что выросшие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и подорожавшая ипотека сокращают спрос на жилье в Соединенных Штатах Америки, что приведет к снижению цен на рынке на 20% в 2023 году.

В июле компания-брокер по недвижимости Douglas Elliman опубликовала данные, согласно которым стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц.