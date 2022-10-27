Lidovky: газ в Европе подешевел ненадолго, так как цены в контрактах на 2023 год уже высокие

Цены на газ в Европе резко снизились, но ненадолго, так как цены в контрактах на 2023 год уже находятся на высоком уровне. Об этом сообщает портал Lidovky.

«Это похоже на хорошую новость, и отчасти так оно и есть. Стоимость природного газа на крупнейшей европейской бирже TTF в Нидерландах резко снижается. Снижению цены на бирже способствовал относительный достаток газа в Европе, который, в свою очередь, стал результатом теплой осени, то есть более низкого потребления газа на отопление. Кроме того, положительную роль сыграли успешно заполненные газовые хранилища и активный импорт СПГ», — отметили в публикации.

По словам экспертов рынка, дальнейшее развитие ситуации будет менее радужным. Речь идет о том, что контракты на 2023 год уже заключается по большим ценам. То есть текуще снижение цен на дальнейшую ситуацию никак не повлияет.

В публикации отметили, что снижение цен на газ на бирже говорит о том, что европейские страны сейчас не страдают от дефицита газа. Газ в Европу поступает от Норвегии, совсем символически из России, а также в виде поставок СПГ из США, Катара и других стран.

Ранее в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что предстоящая зима в Евросоюзе будет самой легкой, так как страны ЕС успели заполнить хранилища газом.