Запасы нефти в стратегическом резерве США опустились до минимума с 1984 года

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Jae C. Hong/AP

Стратегический резерв нефти в США уменьшился до 401,7 млн баррелей. Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США, передает РИА Новости.

Уточняется, что нефтяной резерв сократился на 3,4 млн баррелей, или на 0,8% — сейчас показатель находится на минимуме с мая 1984 года.

Ранее газета New York Times писала, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти в пользу России, сократив добычу вместе со странами ОПЕК+.

25 октября министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками.

В октябрьском отчете Всемирного банка также говорилось, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны «Большой семерки» (G7), не сработает без участия развивающихся экономик.

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