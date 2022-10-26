Всемирный банк: потолок цен на нефть из РФ не сработает без участия крупных экономик

Потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны «Большой семерки» (G7), не сработает без участия развивающихся экономик. Об этом говорится в отчете Всемирного банка за октябрь, передает РИА Новости.

Согласно документу, предлагаемый G7 «потолок» цен на российскую нефть повлияет на приток топлива из России, однако такой механизм не проверен, и для достижения его целей потребуется участие крупных развивающихся рынков и экономик.

В отчете также сказано, что высвобождение США нефти из стратегического резерва может поставить запасы топлива под угрозу оказаться на очень низком уровне.

Ранее генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер высказал мнение, что введение «потолка» стоимости на российскую нефть приведет к неопределенности на мировом нефтяном рынке.

На неопределенность относительно эффективности «потолка» цен на российскую нефть также указывал Международный валютный фонд (МВФ).

Сообщалось также, что власти Норвегии выступают против установления предельных цен на импортируемый в Европу российский газ.