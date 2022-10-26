Иран ввел санкции против 12 физических лиц и восьми структур Евросоюза

Иран ввел санкции против 12 физических и восьми юридических лиц, связанных с Евросоюзом. Об этом сообщается в соответствующем заявлении МИД Ирана.

Уточняется, что расширение санкций стало ответом на введенные ЕС ограничительные меры против исламской республики.

По информации иранского внешнеполитического ведомства, под санкции попали персидские редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) и французской радиостанции Radio France internationale.

В санкционный список также включены главные редакторы газеты Bild и несколько членов Европарламента.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против Ирана были приняты «в рекордные сроки» за то, что страна якобы оказывает «военную поддержку России». Рестрикции введены в отношении пяти граждан Ирана и трех организаций в связи с обвинениями в поставках РФ беспилотников.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения стран Запада в том, что Иран осуществлял поставки своих беспилотных летательных аппаратов в Россию.