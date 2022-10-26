Минтруд США: экономику страны будет ждать катастрофа без роста числа мигрантов

Экономика США столкнется с катастрофическими последствиями, если власти страны не увеличат долю задействования в работах мигрантов. Слова американского министра труда Мартина Уолша приводит CNBC.

«Мы говорим о нашем беспокойстве о рецессии, говорим об инфляции. Я думаю, мы столкнемся с еще большей катастрофой, если не привлечем к нам больше работников при помощи иммиграции», — заявил Уолш.

По его словам, обе властные партии в США, включая республиканцев и демократов, в настоящее время не принимают должных мер для увеличения числа мигрантов в стране. Более того, американские чиновники стараются «перекрыть миграцию», хотя государству иммигранты необходимы.

«Нам нужна полная иммиграционная реформа. Они хотят создать способ для получения гражданства в нашей стране, и они хотят создать лучшие пути для получения виз», — заключил Уолш.

8 октября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов. Согласно его поручению, всем соответствующим агентствам необходимо скоординировать усилия для создания центров гуманитарной помощи.

В начале текущего месяца в один из крупнейших американских мегаполисов прибыли более 17 тыс. нелегальных мигрантов. Они пересекали границу, направляясь преимущественно из стран Южной Америки. Большинство из них добирались до Нью-Йорка автобусными рейсами с территории южных штатов.