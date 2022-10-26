На стратсессии Сбера обсудили настоящее и будущее ESG-повестки

Сбер организовал собственную стратегическую сессию «ESG: сделано в России» на втором конгрессе ответственного бизнеса «ESG-(Р)Эволюция». Дискуссию провела старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Она отметила, что события 2022 года скорректировали многие ESG-процессы в стране. Бизнесу пришлось перестраивать процессы и системы, формировать собственный инструментарий и инфраструктуру.

Завьялова обратила внимание на то, что в текущем году интерес к ESG вырос не только у бизнеса, но и у населения. Так, доля ESG-ориентированных клиентов Сбера с начала года увеличилась на 50%. Люди стали больше тратить на благотворительность, ответственнее относиться к своему здоровью, уделять больше внимания экологии.

«Для меня наиболее близким является высказывание Эмиля Золя, единственное счастье в жизни — это движение вперед. Для меня ESG — это про перспективу, движение вперед. И, конечно, про ответственность. Это мое ощущение и восприятие ESG», — сказала она.

В свою очередь, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик заявила, что ESG — это в первую очередь процесс, а не конечный результат. Общество должно постоянно рефлексировать на эти темы, чтобы находить новые точки опоры в неопределенности, разбираться со смыслами, фокусироваться на справедливости и балансе. И важно общаться на ESG-темы на языке потребителя.

Как отметила заместитель директора Департамента корпоративных отношений Банка России Виктория Степаненко, ESG-повестка продолжает оставаться актуальной и в России, и в мире, но важным условием ее реализации является наличие осознанных потребителей и поставщиков финансовых услуг. Кроме того, крайне важно, чтобы компании предоставляли максимально полную информацию о своей деятельности, поскольку невозможно осознанно инвестировать «с закрытыми глазами».

Также в ходе сессии прошел ряд интерактивных голосований. Первое из них показало, что основные смыслы для российского ESG сегодня — это собственные рейтинги, трансформация бизнеса, прозрачность управления бизнесом, декарбонизация и доступ к зеленым инвестициям.

Согласно второму, первоочередными мерами господдержки для развития ESG должны стать предоставление налоговых льгот для ESG-проектов (29%), субсидирование процентных ставок для поддержки ESG-проектов (25%) и поддержка энергосервисных контрактов и лизинга более экологичного оборудования (18%).

Результаты третьего голосования показали, что, по мнению респондентов, в российской ESG-повестке должны занять ключевое место такие направления, как создание российских стандартов деятельности по ESG и нефинансовой отчетности (23%), развитие ESG-продуктов и инструментов (18%) и внедрение ESG-критериев в управление цепочками поставок (15%).