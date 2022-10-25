Додон усомнился в способности Румынии обеспечить Молдавию электричеством

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Kremlin Pool/Global Look Press

Румыния не сможет обеспечить Молдавию электричеством, поскольку сама испытывает нехватку. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, говоря относительно обещаний властей покупать электроэнергию у Бухареста после сокращения поставок российского газа для Молдавской ГРЭС через Украину, написало агентство ТАСС.

«Власти обещают дополнительно закупать электроэнергию в Румынии. Я сверил информацию на сайте румынской Transelectrica - Румыния сама импортирует электроэнергию, откуда они еще будут брать, чтобы Молдавии продавать?», — сказал Додон.

Он отметил, что если бы Кишинев выполнял контрактные обязательства перед российской государственной энергетической компанией «Газпром», тогда бы Молдавская ГРЭС продолжала работать. Однако теперь страну ждут «веерные отключения электричества и зарплата калошами, как в 90-е годы».

На прошлой неделе Додон заявил, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и правительство республики провоцируют «Газпром» на расторжение контракта на поставку газа.

На этой неделе министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сказал, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом электроэнергии, поэтому для Молдавской ГРЭС выделят больше газа.

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