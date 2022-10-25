Минэнерго Саудовской Аравии: Эр-Рияд удвоил объем экспорта нефти в Европу в сентябре

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Charlie Riedel/AP

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство удвоило объем экспорта нефти в Европу в сентябре, сообщил телеканал Al Arabiya.

«Объем экспорта нефти из королевства в Европу в сентябре удвоился до 950 тыс. б/с», — сказал министр.

Глава Минэнерго арабской страны заверил, что его королевство готово «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается».

В первой половине сентября сообщалось, что саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США. Стоимость сорта Arab Light должна была уменьшиться на $3,95 за баррель. Другие сорта — на $3-4,5 за баррель.

В начале октября агентство Bloomberg написало, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшили. Сорта нефти Extra Light и Light для покупателей из Европы снизили на $1,8 за баррель, Medium и Heavy — на $1,5.

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