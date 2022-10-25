Канцлер Германии Шольц заявил, что для конфискации активов России нужно правовое решение

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос возможной конфискации российских активов является очень сложным с правовой точки зрения. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Это очень-очень сложный правовой вопрос. Здесь необходимо проделать много работы. Мы должны при рассмотрении этого вопроса обдумать, что возможно, а что, если придерживаться правовых принципов, нет», — сказал Шольц.

Он также добавил, что «нам сначала нужно внимательно изучить эту проблему».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что целью Евросоюза является не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, однако это не просто сделать с юридической точки зрения.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разработать механизм конфискации активов России, чтобы потом доходы инвестировать в восстановление украинских городов.

До этого стало известно, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

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