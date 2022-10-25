Госбанк Киргизии «Айыл Банк» прекратил обслуживание российских карт «Мир»

Государственный банк Киргизии «Айыл Банк» «по техническим причинам» временно прекратил принимать российские карты «Мир». Обслуживание завершилось 25 октября, сообщается на сайте финансовой организации.

«ОАО «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО «Айыл Банк», — говорится в заявлении кредитной организации.

«Айыл Банк» полностью принадлежит правительству Киргизии. Ранее карты «Мир» перестали принимать: «Бакай-банк» и «Доскредобанк», «Халык-банк», «Демир-банк», «Кыргызстан», «Банк Азии» и банк «Компаньон».

Два коммерческих банка Киргизии «Дос-Кредобанк» и «Бакай-банк» прекратили обслуживание российских карт «Мир» 18 октября. При этом представитель «Бакай-банк» уточнил, что действие запрета на прием карт платежной системы «будет долгим».

В то же время один из крупнейших по капитализации банков Киргизии «Компаньон» ограничил запрет на прием карт «Мир» для клиентов российских кредитных организаций, попавших под международные санкции. Таким образом, обслуживание приостановилось для владельцев карт «Мир» «Промсвязьбанка», «Альфа-банка», «Совкомбанка», банка «Открытие», «Газпромбанка», «Россельхозбанка», Московского кредитного банка и других.