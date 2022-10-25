Привилегии зарплатных клиентов Сбера стали доступны в программе «Персональный зарплатный проект»

Клиенты Сбера программы «Персональный зарплатный проект» в октябре получили доступ к привилегиям зарплатных клиентов, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере рассказали, что запущенная в августе программа «Персональный зарплатный проект» предназначена для тех клиентов банка, которые не могут оформить зарплатную карту Сбера. Теперь для получения доступа к привилегиям зарплатных клиентов достаточно подключить услугу и переводить зарплату с карты другого банка на карту Сбера. На третий месяц после выполнения условий программы клиенты получат доступ к привилегиям и продуктам зарплатных клиентов СберБанка.

К числу привилегий относятся: пониженная ставка по потребительскому кредиту (скидка до 2 процентных пунктов); скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

«Мы предлагаем всем получать зарплату на карту Сбера, ведь это удобно и надежно. Если кто-то не может этого сделать, то мы предлагаем воспользоваться программой «Персональный зарплатный проект», которая позволяет получать привилегии, как и у зарплатных клиентов. Среди них — и более низкие ставки по кредитам на любые цели, и скидки на страховку и налоговый вычет. Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и разрабатываем новые программы, чтобы все большему числу людей было удобно и выгодно получать зарплату на карты Сбера», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Чтобы подключиться к программе, на главном экране в разделе «Сервисы» нужно выбрать секцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно». После этого — подтвердить доход через портал Госуслуги, следовать подсказкам в разделе «Зарплата» и переводить часть оклада на карту Сбера в течение двух месяцев подряд.