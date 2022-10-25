Bloomberg: нефтяные доходы России в октябре сократились до минимума с февраля

В период с 14 по 21 октября доходы России от продажи сырой нефти упали до рекордного минимума с сентября. Выручка Москвы от экспортных пошлин на нефть за тот же период сократилась до минимума с конца февраля, сообщает Bloomberg.

«Сокращение объемов в сочетании с наименьшей ставкой пошлин на зарубежные поставки с февраля 2021 года сократили еженедельные доходы Кремля от продажи нефти до самого низкого уровня с начала обострения конфликта на Украине в конце февраля», — говорится в материале.

В начале второй половины октября объем поставок сырой российской нефти в азиатском направлении также резко сократился по сравнению с пиковыми значениями в июне 2022 года.

«Поставки в Китай, Индию и Турцию достигли максимума в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день. За четыре недели до 21 октября этот показатель снизился примерно на 330 тыс. баррелей в день», — сообщается в статье.

Однако объемы сырья, перевозимого в настоящее время на танкерах, по-прежнему остается большим в преддверии нефтяного эмбарго Евросоюза, которое должно вступить в силу 5 декабря 2022 года. Сейчас каждые сутки морским путем отправляются более 310 тыс. баррелей российской нефти.

23 октября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) представили статистические данные в докладе, в котором указали на свои сомнения касательно эффективности ввода предельных цен на российскую нефть со стороны стран G7. Существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок.