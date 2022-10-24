Силуанов поспорил с тезисом о снижении инвестиций из-за высоких расходов на оборону

Нельзя сказать, что инвестиционные расходы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы сильно сокращаются на фоне высоких затрат на оборонный сектор российской экономики. Сокращение показателей вызвано, скорее, фактором опережающего финансирования, приводит слова министра финансов Антона Силуанова РБК.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2023 году планируются на уровне 3,52 трлн рублей. Этот показатель остался практически без изменения относительно докризисного плана и оказался на 18% меньше оценки этих расходов в 2022 году.

«Опережение некоторых расходов и приоритизация были направлены на то, чтобы сконцентрировать деньги на ключевых направлениях — это и высокотехнологичные отрасли (радиоэлектроника, самолеты и т.д.), и импортозамещение, и инфраструктура и так далее», — заявил Силуанов.

В то же время в следующем году в России планируют запустить новые проекты. Среди них — модернизация коммунальной инфраструктуры. Поэтому нельзя утверждать, что снижение расходов властей на инвестиции в последующие годы повлияет на реализацию задач в ключевых секторах экономики, заключил он.

12 сентября аналитики Министерства финансов России представили статистические данные, согласно которым доходы федерального бюджета по итогам августа снизились второй месяц подряд. Этот показатель сократился на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го, а по итогам июля — на 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.