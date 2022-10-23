В Швейцарии предупредили, что зима в 2023 и 2024 году окажется труднее сезона 2022 года

Зима в 2023 и 2024 году окажется еще более трудной для энергоснабжения Швейцарии, чем предстоящий зимний сезон. Такой прогноз в интервью газете Le Temps дал директор Федерального управления энергетики страны Бенуа Рева.

«Зима 2023-2024 годов будет еще более трудной: доступ к российскому газу станет практически невозможен, тем более что китайская экономика перезапускается. Нам придется, таким образом, продолжать создание запасов», — сказал Рева.

Как отметил директор Федерального управления энергетики Швейцарии, нельзя сказать с уверенностью, что конфедерации хватит энергии предстоящей зимой.

В середине сентября пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии Маркус Сперндли заявил, что правительство страны планирует в зимний отопительный период наказывать граждан за превышение установленного порога температуры в +19℃ во внутренних помещениях зданий, которые отапливаются газом.

В начале сентября швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила, что стоимость электричества для жителей Швейцарии, в зависимости от поставщиков, может вырасти на 60% в 2023 году.