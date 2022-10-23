Глава Минпромторга: товарооборот России и Узбекистана по итогам года составит $8,5 млрд

Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2022 года может достигнуть $8,5 млрд. Об этом заявил вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров, написало агентство ТАСС.

«Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на $8,5 млрд к концу года», — сказал Мантуров.

Министр промышленности и торговли добавил, что за первые девять месяцев 2022 года товарооборот между двумя государствами увеличился до $5,3 млрд.

Ранее 22 октября Мантуров сказал, что Россия заинтересована в импорте автокомпонентов узбекских производителей. Также, по его словам, Россия — крупный инвестор в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений российских компаний в узбекские превысил $10 млрд.

Ранее на этой неделе глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что свободное место на рынке России могут занять предприниматели из Армении. Решетников отметил, что Россия также может нарастить свое присутствие на рынке Армении.