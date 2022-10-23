Венгерские газовые хранилища наполнены почти на 80%

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Matthias Rietschel/AP

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Венгрии наполнены практически на 80%, что хватит на потребности страны в течение шести месяцев. Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI, ссылаясь на данные управления по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

«По состоянию на 15 октября запасы в венгерских хранилищах природного газа достигли 4,938 млрд куб. м, или 78,02% от общей мощности. Это равно 49,41% годового потребления, что на 22,22% выше среднего показателя для европейских газовых хранилищ», — отметили в публикации.

По данным агентства, энергоснабжение в стране сейчас находится на стабильном уровне.

20 октября агентство Bloomberg сообщило, что коммерческие европейские энергокомпании контролируют 90% топлива, находящегося в ПХГ. Оставшиеся 10% находятся под контролем правительств стран Евросоюза.

До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95–96%.

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