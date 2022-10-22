Экономист рассказала, кому из россиян повысят пенсии с 1 ноября

Экономист Лебединская отметила, что пенсию пересчитают экс-работникам угольной промышленности

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила агентству «Прайм», что с 1 ноября пенсию пересчитают экс-работникам угольной промышленности и бывшим летчикам гражданской авиации.

В частности, по словам экономиста, перерасчет коснется горнорабочих, проходчиков, машинистов, электрослесарей и др.тТакже, как отметила Лебединская, на доплату могут рассчитывать члены летных экипажей гражданской авиации, бортинженеры, бортмеханики и пр.

«Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР», — уточнила эксперт.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тыс. угольщиков и 49 тыс. авиаторов. Размер выплат в среднем — 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно.

На прошлой неделе аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин заявил о сокращении пенсионных баллов у части россиян в 2023 году. Это обусловлено значительным наращиванием базы исчисления страховых взносов.

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