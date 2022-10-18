Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии россиян до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ нижней палаты парламента.

«Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке к документу.

Данный законопроект позволит сократить объем денежных поступлений из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР). В итоге власти сэкономят почти триллион рублей.

«Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей», — сообщается в финансового-экономическом обосновании законопроекта.

Накопительная пенсия заморожена в России с 2014 года. Отчисления в накопительную часть выплат в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. При этом власти утверждали, что эта мера будет единовременной, однако с того времени неизменно продлевают ее действие.

13 октября аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин заявил о сокращении пенсионных баллов у части россиян в 2023 году. Это обусловлено значительным наращиванием базы исчисления страховых взносов. В 2022 году база по страховым взносам в Пенсионный фонд (ПФР) составляет 1,565 млн рублей, но уже в 2023-м ее размер должен увеличиться на 22,5%.