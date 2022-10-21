Решетников: освободившееся место на российском рынке может занять армянский бизнес

Свободное место на рынке России могут занять предприниматели из Армении. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, написало агентство «Прайм».

«Мы предметно обсуждали тему производственной кооперации, поскольку сейчас на российском рынке освободились ниши, и армянский бизнес может, готов, хочет заполнить эти ниши. Это дополнительные возможности развития армянской экономики», — сказал министр по итогам встречи с армянскими бизнесменами.

Решетников отметил, что Россия также может нарастить свое присутствие на рынке Армении. По его словам, двустороннее экономическое сотрудничество активно развивается — в 2021 году товарооборот между странами вырос на 40%, а за январь — август 2022 года еще на 60%.

В конце сентября заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук рассказал, что товарооборот России и Армении с 2016 по 2021 год вырос почти в два раза — с $1,35 млрд до $2,6 млрд.

Накануне председатель регулятора Мартин Галстян в рамках годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что Центральный банк Армении улучшил свой прогноз по ВВП с 1,6% до 13% из-за приезда в страну большого количества россиян.