El País: владелец бренда Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда 3 ноября

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) впервые выйдет на рынок по продаже подержанной одежды, написала испанская газета El País.

По информации издания, компания начнет реализовывать свою инициативу в рамках бренда Zara в Великобритании 3 ноября. Владельцы одежды смогут разместить объявление о ее продаже на специальном сайте, а заинтересованные лица получат доступ к контактам для связи с продавцом без вмешательства самого бренда. Также с помощью нового сервиса можно будет пожертвовать одежду — ее передадут Британскому Красному Кресту.

Кроме того, клиенты смогут ремонтировать и продавать свою старую одежду этого бренда любого сезона через специальный сервис, доступный в магазинах, через сайт и мобильное приложение.

Накануне издание «Известия» написало со ссылкой на заявление вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

В тот же день газета Cronicaglobal сообщила, что Inditex обсуждает возможность продажи магазинов одежды в России ливанской группе Azadea.

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