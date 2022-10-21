Глава Евросовета: ЕС рассмотрит возможность использования активов РФ для помощи Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине», — сказал он.

Мишель добавил, что данный вопрос могут затронуть на международной конференции помощи Украине, которая запланирована в ФРГ на 25 октября.

В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи указала на то, что оказываемая Евросоюзом Украине помощь в восстановлении должна осуществляться одновременно с реформами в стране, чтобы поддержать ее на пути к вступлению в ЕС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что урегулирование ситуации на Украине должно включать ее восстановление с возможным использованием для этого российских средств.