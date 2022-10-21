Крупнейшие предприятия в Приднестровье остановили работу из-за дефицита газа

Власти Приднестровья из-за дефицита газа решили поставить на паузу работу производств на двух бюджетообразующих предприятиях страны. Об этом сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в эфире Радио 1.

Речь о Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.

«Они стоят. На крупных предприятиях еще в начале месяца было организовано сокращенное потребление газа, так как сейчас в бытовом секторе его стали потреблять больше. Пришлось дополнительно усиливать эти мероприятия», — сказал министр.

Ранее 21 октября сообщалось, что парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за дефицита поставок газа.

Накануне премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром».

«Молдовагаз» создали в 1999 году. «Газпром» контролирует 50% акций «Молдовагаза», еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% — Приднестровью. Эта непризнанная республика передала свою долю в управление «Газпрому».