Чавушоглу: угрозы США Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+ недопустимы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время выступления в провинции Мерсин, что США следует отменить санкции вместо того, чтобы угрожать Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, как страна [США — «Газета.Ru»] встает и угрожает Саудовской Аравии. Такое издевательство неправильно. Отмени эти санкции, если хочешь, чтобы цены упали. Вы не можете решить проблему, угрожая только одной стране [Саудовской Аравии — «Газета.Ru»]», — заявил Чавушоглу.

Ранее в министерстве финансов США заявляли, что установление потолка цен на российскую нефть не затронут производителей ОПЕК. США сообщили об этом представителям стран ОПЕК. Это может помочь ослабить напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, которая возникла после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.