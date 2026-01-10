Размер шрифта
В России захотели повысить медицинскую грамотность одной категории людей

SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Власти России планируют проводить мероприятия, которые будут направлены на повышение уровня медицинской грамотности пенсионеров. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Граждан старшего возраста намерены просвещать по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики, а также лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов. Кроме того, эту категорию лиц будут информировать о ведении здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ активного долголетия и школ пожилого пациента.

Программа рассчитана на период до 2030 года. Ответственными за реализацию являются региональные власти и «Союз пенсионеров России», ожидается и ежегодный доклад в Минтруд России.

В начале января сообщалось, что в России введут должность врача по здоровому долголетию. Минздрав России до 1 апреля добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия».

Ранее «Газета.ru» рассказывала, как в России развивается программа «Активное долголетие».

